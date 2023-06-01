CAN VET Veteriner kliniği sahibi veteriner Hekim Ahmet Metin Alkan, yaklaşan Kurban Bayramı’nda vatandaşlara, kurban kesimi öncesi ve sonrasında dikkat edilmesi gereken konuları açıkladı.Enver GÜLER / BURSA (İGFA) - CAN VET Veteriner kliniği sahibi veteriner Hekim Ahmet Metin Alkan, sayılı günler kalan Kurban Bayramı öncesi alınacak önlemler ve dikkat edilecek konuların, hem hayvan refahı ve sağlığı, hem de gıda güvenliği ve toplum sağlığı açısından büyük öneme sahip olduğunu söyledi.

Geçmiş bayramlarda yıllık kesilen küçükbaş hayvanların yarısı, büyükbaş hayvanların ise üçte birinin bayramda kesildiğini belirti. Gıda kökenli hastalıkların büyük bölümünün sağlıksız hayvansal gıdalardan kaynaklandığını hatırlatan Alkan, kurban kesiminde güvenli ve sağlıklı gıdanın teminatının veteriner hekimler olacağını dile getirdi.

NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Veteriner Hekim Ahmet Metin Alkan, sağlıklı kurbanlık almak için dikkat edilmesi gerekenleri şöyle dile getirdi:

“Vatandaşlarımız, kurbanlık hayvanlarını temin ederken, tüylerinde de mat ve karışık görünüm, ağız, burun, üreme organları, anüs gibi bölgelerde anormal akıntı, çevreye karşı duyarsızlık yada fazla ilgi, kulaklarda Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından kayıtlı olduğunu gösterir küpenin olmaması gibi risk taşıyan kriterleri göz önüne almaları gerekiyor. Mutlak surette veteriner hekim tarafından detaylı muayene işlemi yapılmış hayvanları tercih ederek kurban etmeli. Satın alacak oldukları hayvanın, veteriner sağlık raporunun, pasaportunun ve nakil belgelerinin olup olmadığı sorgulanmalı, haysag mobil uygulamasından teyit edilmeli. Hayvanların denetimi yapılan satış yerlerinden ya da kayıtlı hayvancılık işletmelerinden alınması, yine denetimi yapılan ve izin verilen yerlerde kesim işleminin sağlanması çok büyük önem arz ediyor. “