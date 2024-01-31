Fenerbahçe, kadro yapılanması kapsamında Portekizli futbolcu Miguel Crespo’nun, satın alma opsiyonu ile İspanyol ekibi Rayo Vallecano’ya kiralandığını duyurdu.

2021-2022 sezonu başında Portekiz ekibi Estoril Praia’dan Fenerbahçe’ye transfer olan Miguel Crespo, İspanya La Liga ekibi Rayo Vallecano’ya kiralandı. Sarı-lacivertli kulüpten konuya ilişkin yapılan açıklamada, "2023-2024 yapılanmasına devam edilen Futbol A Takımımızda, oyuncumuz Miguel Crespo satın alma opsiyonu ile birlikte İspanya’nın Rayo Vallecano takımına sezon sonuna kadar kiralanmıştır. Futbolcumuza sezonun geri kalan bölümünde başarılar dileriz" denildi.

27 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe ile 3 sezonda 80 maçta görev alırken, 2022-2023 sezonunda Ziraat Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşadı. Bu sezon ise 10’u Süper Lig, 8’i UEFA Avrupa Konferans Ligi olmak üzere toplam 18 müsabakada görev alan Portekizli oyuncu, 1 gol, 1 asistlik performans sergiledi.