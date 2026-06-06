Fenerbahçe'nin olağanüstü seçimli genel kurul toplantısında '8 yıldır nerede Aziz Yıldırım?' tezahüratlarına Aziz Yıldırım'ın tepki göstermesi sonrası iki grup arasında arbede yaşandı.

Fenerbahçe Spor Kulübü olağanüstü seçimli genel kurul toplantısı Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'nde gerçekleştiriliyor. Kongrede yer alan bazı üyeler tarafından '8 yıldır nerede Aziz Yıldırım?' tezahüratı yapıldı. Aleyhine yapılan bu tezahüratlara Aziz Yıldırım tepki gösterip eliyle 'ben buradayım' işareti yaptı. Ardından iki grup destekçileri arasında arbede yaşandı. Yaşanan arbede, güvenlik güçleri ve Spor Şube ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Bazı üyeler alandan uzaklaştırılırken kongreye de yaşanan olaylardan dolayı ara verildi.