Fenerbahçe'de uzun zamandır dillendirilen 'seçim' isteğine kulüp kayıtsız kalmadı. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, FB TV'de Olağanüstü Genel Kurul gündemine dair önemli açıklamalarda bulundu.

Koç, kulübün Olağanüstü Genel Kurul'a gideceğini ve kurulun Mali Genel Kurul'la birlikte eylül ayında yapılacağını duyurdu.

"GERİ DÖNÜŞÜ OLMAYAN YARALAR AÇACAK"

Başkan Koç'un açıklamalarından satır başları şöyle:

"TRT Spor canlı yayınında imza toplanmasının kulübümüzün tarihine ve kültürüne yakışmadığını ama demokratik bir hak olduğunu ve saygı duyduğumuzu, gerekli imzalar toplandığı takdirde Olağanüstü Genel Kurul'a gideceğimizi, bununla beraber camiamızın menfaatleri doğrultusunda bu dönemde seçim yapmanın sakıncalarını belirterek görev başında olduğumuzu ifade etmiştim. O günden bu yana camianın ileri gelenleri ve kongre üyeleriyle yaptığımız istişareleri detaylıca değerlendirdik.

İmza süreciyle ilgili daha önceki görüşlerimiz devam etmektedir. Şunu ifade etmek isterim ki; 118 yıllık onurlu tarihimizde imza toplayarak kulübün Olağanüstü Genel Kurul'a götürülmeye çalışılması hiç yaşanmamıştır. Camiamızın geleneklerinde olmayan bu yöntem, geri dönüşü olmayan yaralar açacaktır.

SEÇİM EYLÜL AYINDA

Hukukçuların bilgisine göre yeterli imza toplandığı takdirde Olağanüstü Genel Kurul'a gidiş süreci en erken 7-8 hafta olarak öngörülmektedir. Ortak noktada buluşmamız gerekiyor.

Kulübümüzün menfaatleri doğrultusunda eylül ayında mali genel kurulla birlikte olağanüstü genel kurulumuzu gerçekleştireceğiz."

Detaylar birazdan...