UEFA Konferans Ligi’nde adını çeyrek finale yazdıran Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’in 30. hafta maçında pazar akşamı deplasmanda Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Can Bartu Tesisleri’nde Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde yapılan çalışma; koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Ardından pas çalışması yapan oyuncular, antrenmanı dar alanda yaptıkları çift kale maç sonrası yaptıkları bireysel çalışmalarla tamamladılar.

Dün akşam Union Saint-Gilloise karşısında ilk 11’de maça başlayan oyuncular ise günü rejenerasyon çalışması ile noktaladı.

Sarı-lacivertlier, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak ve ardından Trabzon’a gidecek.