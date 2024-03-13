Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16 Turu rövanş maçında Union SG ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.

Samandıra Can Bartu Tesisleri’nde ilk 15 dakikası basına açık yapılan antrenman, salon çalışmasıyla başladı. Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde koordinasyon ve 5’e 2’yle devam eden idmanın basına kapalı bölümünde ise taktik çalışması gerçekleştirildi. Sakatlıkları bulunan Joshua King ve Çağlar Söyüncü’nün tedavileri sürerken, Rodrigo Becao takımdan ayrı bireysel çalıştı. Antrenman öncesi MR’ı çekilen Leonardo Bonucci ise takımla çalışmaya katıldı.

Sarı-lacivertliler, yarın 20.45’te Fenerbahçe Ülker Stadyumu’nda Union SG ile karşı karşıya gelecek.