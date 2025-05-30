Trendyol Süper Lig'de sezonun son maçı öncesinde Fenerbahçe'de ayrılıklar devam ediyor. Sarı-lacivertli ekibin sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Edin Dzeko'nun veda paylaşımının ardından bir ayrılık daha kesinleşti.

Fenerbahçe, 35 yaşındaki Sırp futbolcu Dusan Tadic ile de yollarını ayırdı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Teşekkürler Dusan. Zarafetin, ruhun ve bu takıma olan sarsılmaz inancın için. Örnek oldun ve sonsuz saygıyla ayrıldın." ifadelerine yer verildi.

Fenerbahçe kariyerinde 109 maça çıkan Tadic, 29 gol ve 35 asistlik bir performans sergiledi.