Fenerbahçe’de 7 isim, ilk kez Galatasaray derbisi heyecanı yaşadı.

Trendyol Süper Lig’in 18. haftasında Fenerbahçe, sahasında Galatasaray ile karşılaşırken, sahadan golsüz berabere ayrıldı. Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde sarı-lacivertlilerde 7 isim ilk kez ezeli rekabette forma heyecanı yaşadı. Mücadeleye 11’de başlayan Dominik Livakovic, Alexander Djiku, Jayden Oosterwolde, Cengiz Ünder, Sebastian Szymanski, Dusan Tadic ve Edin Dzeko, Galatasaray derbisinde ilk kez formayı giyen isimler oldu.