Fenerbahçe’nin, Trendyol Süper Lig 30. hafta maçında yarın deplasmanda oynayacağı Trabzonspor maçının kamp kadrosu açıklandı.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’in 30. haftasında yarın saat 20.30’da Trabzonspor ile deplasmanda karşılaşacak. İstanbul’da yaptığı hazırlıkları tamamlayan sarı-lacivertlilerde Trabzonspor maçı için kamp kadrosu belli oldu. Kafilede Becao, Çağlar Söyüncü, Bonucci, Mert Hakan Yandaş ve King yer almadı.

Fenerbahçe’nin 20 kişilik kamp kadrosu şöyle:

"Livakovic, İrfan Can Eğribayat, Furkan Onur Akyüz, Osayi-Samuel, Mert Müldür, Djiku, Serdar Aziz, Yusuf Akçiçek, Oosterwolde, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Krunic, Fred, Miha Zajc, Sebastian Szymanski, Zeki Dursun, İrfan Can Kahveci, Cengiz Ünder, Dusan Tadic, Edin Dzeko, Michy Batshuayi ve Serdar Dursun."