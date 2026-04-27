Süper Lig’de Çaykur Rizespor karşılaşmasının son anlarında yaptığı hatayla Fenerbahçe’ye 2 puan kaybettiren Ederson, bir süredir eleştirilerin hedefindeydi.

Dün oynanan Galatasaray derbisine ilk 11’de başlayan Brezilyalı kaleci, gördüğü kırmızı kartla takımını eksik bırakarak sarı-lacivertli taraftarların tepkisini bir kez daha üzerine çekti.

PFDK'NIN CEZASI BELİRLEYİCİ OLACAK

Derbi sonrası olağanüstü toplantı kararı alan Fenerbahçe yönetimi, Brezilyalı futbolcunun geleceğine ilişkin değerlendirme yaptı.

beIN Sports'un haberine göre; Ederson için alınacak kararın PFDK'nin vereceği cezaya göre şekilleneceği belirtildi. Domenico Tedesco için de Saadettin Saran'ın seçime katılıp katılmayacağının belirleyici olacağını ifade etti.

KALEYE GEÇMEYİNCE KIZARDI

Maç boyunca hırçın tavırları dikkat çeken Ederson, Galatasaray'ın kazandığı penaltı sonrası hakem Yasin Kol'un ısrarına karşın kaleye geçmemiş ve ikinci sarı kartı görerek oyundan atılmıştı. Brezilyalı kaleci gördüğü sarı kart sonrası Yasin Kol ile kafa kafaya gelmiş ve kulağına bir şeyler söylediği anlar yayına yansımıştı.

MAÇIN ARDINDAN ÖZÜR DİLEDİ

Öte yandan Ederson sahayı terk ederken VAR monitörüne de şiddetli bir şekilde vurarak koridorun yolunu tutmuştu. Tecrübeli eldiven yaşananlardan sonra özür dilemiş ve VAR'a doğru yaptığı hareketin hatalı olduğunu belirterek özür dilemişti.

EDERSON SEZONU KAPATABİLİR

Brezilyalı kalecinin hakeme karşı tavrı ve VAR ekranına vurmasının pahalıya patlayabilir. 32 yaşındaki kalecinin 3 maç ceza alıp sezonu kapatabileceği belirtiliyor.