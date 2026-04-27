İnegöl Halı Yıkamacılar Derneği (İNHAYDER) Başkanı Hüseyin Göğüş, "İnegöl Halı Yıkamacılar Derneği (İNHAYDER) Olarak, yaz sezonunun yaklaşmasıyla birlikte artan halı yıkama talebi nedeniyle bölge halkını dikkatli olmaya çağırıyoruz. Geçtiğimiz yıllarda , İnegöl’e dışarıdan gelen ve yasal ruhsat sahibi olmayan bazı firmaların müşterilerin halılarını alıp teslim etmeyerek İlçe halkına ciddi mağduriyetler yaşatmıştır. Bu tür vakalar hem maddi kayıplara yol açmış hem ilçe halkının bayrama halıları olmadan girmelerine sebep olmuştur. Halılarınız sadece ev eşyası değil, aynı zamanda ailenizin değerli parçalarıdır. Bu nedenle halılarınızı, ruhsatsız ve güvenilmeyen firmalara değil, İNHAYDER üyesi, güvenilir ve profesyonel kuruluşlara emanet etmeniz hayati önem taşımaktadır. Dernek üyesi firmalar, tüm yasal prosedürlere uygun olarak faaliyet göstermekte olup gerekli ruhsatlara sahiptir ve müşteri haklarını koruma konusunda taahhüt altına girmiştir. İNHAYDER, üyelerinin sürekli denetim altında tutulmasını sağlayarak, müşterilerin halılarının güvenli bir şekilde yıkanmasını, gerekli kimyasal işlemlerin doğru uygulanmasını ve zamanında teslim edilmesini garanti eder. Geçmişte yaşanan çalınma vakaları, dikkatsizliğin ne kadar maliyetli olabileceğini acı bir şekilde göstermiştir. Lütfen hizmet alırken firmanın ruhsatını ve gerekli izinlerinin arlığını mutlaka sorulayın ve İNHAYDER üyesi olan kurumlara yönelin. Birlikte daha güvenli, şeffaf ve kaliteli bir sektör inşa etmek için yanınızdayız. Halılarınızı güvenle teslim edebileceğiniz tek adres, mesleki etiğe ve yasal düzenlemelere uyan dernek üyelerimizdir." dedi.

