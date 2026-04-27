12 Şubat 2026 tarihinde kabul edilen Karayolları Trafik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, 27 Şubat 2026 Cuma günü Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Karayolları Trafik Kanunu’nda birçok değişiklik yapan ve trafik cezalarına artış getiren bu kanunun öne çıkan maddeleri şöyle:

Tescil belgesi (halk arasında ruhsat adıyla bilinmektedir) ve tescil plakası almadan kara yollarına çıkan araçlar için ceza artık 46 bin lira oldu. Tescil belgesi ve tescil plakası olmayan araçlar eksiklikleri giderilinceye kadar trafikten men edilecek.

Yönetmelikle belirlenen esaslara aykırı şekilde geçici trafik belgesi ve geçici tescil plakası ile araç kullanan sürücülere 46 bin TL para cezası verilecek. Aynı ihlal bir yıl içinde iki ve daha fazla olacak şekilde tekrarlanırsa sürücülere her defasında 140 bin TL para cezası verilecek, araç altmış gün süre ile trafikten men edilecek.Kanunlarda belirtilen özelliklere sahip yük ve yolcu taşımacılığında kullanılan ancak takograf ve hız sınırlayıcı bulunmayan araç sürücülerine 75 bin TL para cezası verilecek.

Araçlarını, gidiş yönüne göre yolun sağından, çok şeritli yollarda ise yol ve trafik durumuna göre hızının gerektirdiği şeritten sürmeyenlere, şerit değiştirmeden önce gireceği şeritte sürülen araçların emniyetle geçişini beklemeyenlere, gidişe ayrılan en soldaki şeridi sürekli olarak işgal edenlere, yaya yollarında araç sürenlere, bisiklet yolu ve bisiklet şeridinde bisiklet ve elektrikli skuter dışındaki taşıtları sürenlere, taşıt trafiğine kapalı veya belirli taşıtlar için ayrılmış yollarda izin verilenler dışındaki araçları sürenlere 5 bin TL para cezası verilecek.