UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde mücadele eden Türk temsilcisi Fenerbahçe, son 16 turunda Belçika ekibi Union Saint-Gilloise ile karşılaştı. İlk maçta rakibini 3-0 mağlup eden sarı-lacivertli ekip, rövanşta sahasında 1-0 yenilse de çeyrek finale yükselmeyi başardı.

Çeyrek finalde Fenerbahçe'nin rakibi, Yunanistan'ın temsilcisi Olympiakos oldu. Maçlar, 11-18 Nisan tarihleri arasında oynanacak.

Öte yandan diğer çeyrek final eşleşmelerinde Club Brugge, PAOK ile karşılaşacakken, Aston Villa Lille, Viktoria Plzen ise Fiorentina ile eşleşti.