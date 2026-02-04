İstanbul’da yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal medya fenomeni Mükremin Gezgin, adliyeye çıkarıldı. Gezgin’in savcılıkta ifade verme sürecinin kısa süre içinde başlaması bekleniyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı bünyesinde Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından, kamuoyunda tanınan isimlere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması devam ediyor. Bu kapsamda Mükremin Gezgin, “fuhuş” ve “uyuşturucu” iddiaları çerçevesinde Ankara’da gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Gezgin, daha sonra Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edildi. Savcılık ifadesinin önümüzdeki dakikalarda alınacağı öğrenildi.