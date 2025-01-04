Ferdi Tayfur'a son görevini yerine getirmek için AKM'ye gelen İbrahim Tatlıses gözyaşlarını tutamadı. Tatlıses yaptığı açıklamada, "Arabeskin prensini kaybettik. Türkiye'nin başı sağ olsun. Çok ekmeğini yedik. İbo Show'a geldi reytingler tavan yaptı. " dedi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, ses sanatçısı, besteci, söz yazarı ve sinema oyuncusu Ferdi Tayfur'un cenaze törenine katıldı.

Tören öncesi basın mensuplarına açıklamada bulunan Bakan Ersoy, Türkiye'nin çok önemli bir değerini uğurladığını belirterek, "Bir ismin ağırlığının, her şeyin ötesine geçtiği, çok önemli bir değerimizi, bir sanatçımızı bugün uğurluyoruz. Bir dönemin, bir devrin insanları, kendi iç dünyalarını, acılarını onun sözleriyle şarkılarıyla dışa vurmuş, onu içtenleştirmiş, ailelerinden biri gibi kabullenmişti. Ona 'Ferdi Baba' demişlerdi, ki bu aziz millet, herkesi bu kadar içten, bu kadar büyük ve saygılı bir şekilde kabullenmez. Bu kadar sade, bir bu kadar da büyük bir ismi kaybettik maalesef. Başta yakınları olmak üzere tüm sanat dünyamızın, halkımızın başı sağ olsun. Allah gani gani rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun." dedi.

Ferdi Tayfur'un yakın dostu Ahmet Selçuk İlkan, usta sanatçının son günlerini anlattı. İlkan yaptığı açıklamada, "Hayatta iki açlığı vardı. Ferdiciğim derdi ki ah derdi bir babam olsaydı babam diyebilseydim ah bir öğretmenim olsaydı öğretmenim diye seslenebilseydim. Çünkü hiç okula gitmemişti. Yıllar sonrasında bütün sevenlerine öğretmen oldu bütün sevenlerinin Ferdi babası oldu. Benim acım, çok güzel bir sürpriz yapıyordu Adana'da Sarıçam belediyesi. Ferdi Tayfur Kültür sanat müzesi yapılıyordu. İsterdi ki o kurdeleyi kessin. En büyük üzüntüm bu." açıklamasında bulundu.

Usta sanatçı Ferdi Tayfur'un naaşı AKM'ye getirildi.

FERDİ TAYFUR HAYRANLARI AKM ÖNÜNDE

Ferdi Tayfur sevenleri, 12.00'de düzenlenecek tören öncesi Atatürk Kültür Merkezi (AKM) önünde toplandı. Ferdi Tayfur hayranı olan ve 1996 doğumlu bir vatandaş, "Bana rahmetli babamdan miras kaldı Ferdi Tayfur" dedi.