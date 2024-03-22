SUBÜ Ferizli MYO’da ‘Dikiş Günleri Atölye Çalışmaları’ çerçevesinde bir workshop etkinliği düzenlendi.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Ferizli Meslek Yüksekokulu Moda Tasarımı ve Tekstil Teknolojisi Programı öğrencilerine yönelik olarak, ‘Dikiş Günleri Atölye Çalışmaları’ çerçevesinde bir workshop etkinliği düzenlendi. Moderatörlüğünü Tasarım Bölümü Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Pınar Çınar’ın üstlendiği etkinliğe, bir dikiş makinesi şirketinin kıdemli satış destek ve uzmanı Şerife Yıldız Avcı konuk olarak katıldı. Öğrencilerin dikiş makinelerini ve dikim özelliklerini çanta dikimi ile deneyimlediği etkinlikte Moda Tasarımı ve Tekstil Teknoloji Programı öğretim elemanları da yer aldı.