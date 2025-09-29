Ferizli ilçesi Değirmencik Mahallesi’nde meydana gelen olayda, iddiaya göre, Ferizli Organize Sanayi Bölgesi’nde (OSB) bulunan bazı fabrikaların atıkları mahalle içerisinden geçen kanala bırakıldı. Bir dönem berrak akan kanalın şimdilerde kirli ve zaman zaman kırmızı renkte aktığını belirten vatandaşlar, kirlilik sebebiyle balık ölümlerinin yaşandığını söyledi. Tarım ile uğraşan mahalleli, kirli sulama suyu sebebiyle mahsullerinin zarar gördüğünü ifade ederek, meselinin çözüme kavuşmaması durumunda mahsul yetiştiremeyeceklerini söyledi. Mahalle sakinleri, sorumluların tespit edilerek cezalandırılmasını isterken, kanalın eski berrak günlerine dönmesini istiyor.

"Bir hafta önce suyun altı görünüyordu, bir hafta sonra ölü balıkları gördüm"

Mahalle sakini Metin Tan, "Ben yaklaşık bir hafta önce sulama yaptığımda suyun altı görünüyordu. Bir hafta sonra geldiğimde ölü balıkları gördüm. Ben fotoğraflarını çektim ve gerekli kurumlara attım. Kanalın yanında biber yetişiyor ve bu insan bu tarlasını suladığı zaman biz zehir yemiş oluruz. Bu meseleye bir an önce çözüm arıyoruz. Bunun sorumlularını bulmak şart yoksa biz seneye biber, domates yiyemeyeceğiz, mısırlarımızı sulama şansımız bile olmayacak" dedi.

"Burası çok güzeldi, berraktı"

Mahalle sakini İbrahim Tok ise balıkların öldüğünü, sulama yapamadıklarını ve mağdur olduklarını ifade ederek, "Burasıyla ilgilenilmesini istiyoruz. Burası çok güzeldi, berraktı" diye konuştu.

Bölgede karpuz tarlası bulunan Muzaffer Fidan da kirlilik nedeniyle tarlasını kanaldan sulayamadığını söyledi. Fidan, "Çok pis koku geliyor, balıklar ölüyor. Benim bu bölgede karpuz tarlam var ve bu kanal sebebiyle sulayamadım. Hep taşıma suyla sulamaya çalıştım. Karpuzlar hiç büyümedi" ifadelerini kullandı.