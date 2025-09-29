İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Beyaz Saray’da ABD Başkanı Donald Trump ile bir araya geldi. Tüm dünyanın yakından izlediği görüşme, geçtiğimiz saatlerde başladı. Gazze’deki ateşkes teklifinin gündemde olduğu zirve devam ederken, Beyaz Saray’dan yeni bir açıklama yapıldı.

"İSRAİL, GAZZE'Yİ İŞGAL ETMEYECEK"

Söz konusu plan madde madde şöyle:

- İsrail, Gazze’yi işgal etmeyecek veya ilhak etmeyecek



- Gazze, komşularına tehdit oluşturmayan, “radikalizmden arındırılmış ve terörsüz bir bölge” olacak



- İsrail bu anlaşmayı kamuoyuna duyurduktan sonraki 72 saat içinde tüm rehine ve kayıplar (yaşayan ve ölen) iade edilecek

"ABD, İSRAİL VE FİLİSTİN ARASINDA DİYALOG BAŞLATACAK"

- Tüm rehineler serbest bırakıldıktan sonra İsrail, 250 müebbet hapis cezası alan mahkumu ve 7 Ekim 2023 sonrası tutuklanan 1700 Gazze sakinini serbest bırakacak



- ABD, İsrail ve Filistin arasında barışçıl ve refah içinde bir arada hayatını devam ettirme için siyasi bir yol haritası oluşturulmasını sağlamak üzere diyalog başlatacak



-Her iki taraf da bu teklifi kabul ederse, savaş derhal sona erecek