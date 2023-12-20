Güzel İstanbul’un Üsküdar ilçesinde yer alan ve oksijen deposu olarak bilinen Fethi Paşa Korusu, sahip olduğu boğaz manzarası ile gelen ziyaretçilerini büyülemektedir. İkinci bir Emirgan Korusu gibi olan bu yerde boğaz manzarası eşliğinde kahvaltı ya da bir akşam yemeği yiyebilirsiniz. Dilerseniz yürüyüş yaparak huzur ve oksijen dolu bu koruda güzel saatler geçirebilirsiniz.Yıllardır kaliteli hizmetinden ödün vermeyen Koru, her zaman bizlere yeşil çam ağaçlarıyla ve güzel kokusuyla unutamayacağımız bir boğaz keyfi yaşatıyor. Ayrıca Fethi Paşa Korusunu lale ve erguvan zamanında gelirseniz harika manzaralar ile karşılaşıp telefonunuzu korudaki fotoğraflar ile doldurabilirsiniz.

İsmini II. Mahmud ve I. Abdülhamid dönemlerinde nazırlık,valilik ve elçilik yapan Tophane Müşiri Fethi Ahmet Paşa’dan almaktadır. 1858 yılında Fethi Paşa’nın ölümünden sonra varisleri arasında paylaşım yapılmış ve koru 1960-1980 yılları arasında terk edilmiş bir haldeymiş. Varislerinden Avukat Şevket Mocan daha sonradan burayı İstanbul Büyükşehir Belediyesine devretmiş ve koru bu tarihten sonra bir süre “Mocan Korusu” olarak adlandırılmıştır.Uzun yıllar böyle kullanılan yer İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından restore edilerek 2003 yılında sosyal tesis olarak hizmete açılmıştır.

Fethi Paşa Korusu içerinde bir çok etkinlik yapabilirsiniz.İçinde 3 adet aletli spor alanı, 2 adet süs havuzu, 6 adet çocuk oyun alanı ve basket ile voleybol sahası ile burada sıkılmadan eğlenceli saatler geçirebilirsiniz.

Fethi Paşa Korusu Nerede ve Nasıl Gidilir ?

Bulunduğu konum itibariyle kolayca ulaşım sağlayacağınız Fethi Paşa Korusu, İstanbul Üsküdar’da Paşa limanı caddesinde hizmet vermektedir. Özel aracınız ile gelecekseniz Beylerbeyi kavşağından çıkış yaptıktan sonra, Paşa Limanı caddesi boyunca ilerleyerek, Kuzguncuk iskelesinin geldikten sonra Nacak sokaktan giriş yaparak buraya rahatça ulaşabilirsiniz. Üsküdar tarafından gelmek isteyenler ise; Üsküdar iskelesi ve Paşa Limanı caddesini takip edip yürüyerek 20 dakika, araç ile 5 dakika da ulaşabilirsiniz. Toplu taşıma araçlarını tercih edecekseniz ,Beykoz Üsküdar, Kirazlıtepe Üsküdar İETT otobüslerinden faydalanabilirsiniz.

Fethi Paşa Korusu Kahvaltı Fiyatları

İstanbul Büyükşehir Belediyesi sosyal tesislerinde kalite ve hizmet gerçekten çok iyi. Fethi Paşa Korusunda keyifli bir yürüyüşün ardından boğaz manzarasına karşı güzel bir sabah kahvaltısı yapabilirsiniz.Fiyatlar sandığınız gibi çok uçuk değildir.Kişi başı 40-50 TL civarında bir harca yapabilirsiniz. Türk kahvaltı kültürünün güzel yansıtıldığı sosyal tesiste 2019 kahvaltı fiyatları aşağıda ki gibidir :

Kahvaltı Tabağı 24 TL Serpme Kahvaltı (Kişi Başı) 40 TL Sucuklu Yumurta 9,50 TL Menemen 9,50 TL Patates Tava 6 TL Mini Kalem Böreği 6 TL

Fetih Paşa Korusu Ziyaret Saatleri ve Günleri

Haftanın her günü ziyaret edebileceğiniz Fethi Paşa Korusu ve içinde bulunan kafe ve restoranlar saat 08:30 ile 23:00 arasında hizmet vermektedir. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sosyal Tesisleri olduğu için girişler ücretsizdir.

Ek bir bilgi olarak Fethi Paşa Korusunda otopark bulunmaktadır ve ücretsizdir.Ancak yeterince büyük olmadığı için park yeri bulmakta zorluk çekebilirsiniz.Sabahın erken saatlerinde geldiğiniz rahatça otoparkta yer bulmanız mümkün.Eğer park yeri yoksa sahilde bir yerde aracınızı park edebilirsiniz.