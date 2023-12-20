Muğla’nın tatil cenneti olan Fethiye, Ege ile Akdeniz’in kesiştiği harika bir yerdir. Yerli ve yabancı turistlerin gözde tatil destinasyonları olmasından dolayı gezilecek yerler ve çeşitli lezzetleri bulunmaktadır. Hem yöresel yemekleri hem de dünya mutfağından çok çeşit olması nedeniyle damak zevkinize uyacak çok fazla seçenek bulunmaktadır. Deniz kenarında ve doğal güzelliklerin içerisinde olan restoranları ile keyifli bir şekilde yemek yiyebilirsiniz. Ege’nin zeytin yağlı yemeklerinden Akdeniz mutfağının sebze yemeklerine kadar çok fazla seçenek bulunmasıyla Fethiye’de ne yenir diye merak ediyorsanız yakından inceleyelim.

Fethiye’nin Meşhur Restoranları

Fethiyenin leziz mekanları çok fazla bulunmaktadır. Bu mekanlarda yoğun olarak et yemekleri bulunmaktadır. İki bölgenin arasında kaldığı için fazla çeşit lezzet bulunmaktadır. Bizlerde bu yemekleri nerede en iyi yiyebilirsiniz diye sizler için araştırdık. Fethiye’de gitmeni gereken meşhur restoranlarını listeledik. Yöresel ve lezzetli yemeklerine bakalım.

Carnival Restaurant

Liman kenarında olmasıyla birlikte eşsiz deniz manzarası yanı başında lezzetli yemekleri yiyebileceğiniz çok güzel mekanlardan biri. Orta bütçeli olması ile birlikte harika bir tatil geçirirken lezzetli yemeklerin tadına bakabileceğiniz bu yerde mutlaka suflelerini denemeden ayrılmayın.

Carnival Restaurant Adres: Cumhuriyet Mahallesi, Kordon Boyu Başlangıç Mevkii No:1, Fethiye/Muğla Carnival Restaurant Telefon : (0252) 614 50 10

İksirci Tezcan

Ölü Deniz’e gelmişken İksirci Tezcan’a uğramamak olmaz. Sabah kahvaltınızı ve öğlen yemeklerinizi yiyebileceğiniz bu yer Fethiye’nin simgesi haline gelmiştir. Leziz tostlarından, taze sıkılmış meyve suları ile denizde yüzdükten sonra kendinizi buraya atabilirsiniz. Uygun bütçesi ile kesinlikle gidilmesi gereken yerler listesinde bulunmaktadır. Fethiye’de ne yenir diyorsanız kesinlikle İksirci Tezcan’a uğrayıp bir tost yemelisiniz.

İksirci Tezcan Adres : Dispanser Caddesi 5 Fethiye Belediyesinin Yanı, Fethiye Türkiye İksirci Tezcan Telefon : 0539 654 97 69

Cinbal Kebap Salonu

Kendin pişir ye tarzı bir yer arıyorsanız Fethiye’nin en ünlü kebap salonlarından olan Cinbal sizler için en uygunudur. Lezzetli etleri ve orta fiyatları ile çok rahat bir şekilde akşam yemeğinizi yiyebilirsiniz. Güler yüzlü personelleri ve hizmetleri ile Fethiye’de ne yenir sorusunun cevabı olmuştur.

Cinbal Kebap Salonu Adres : Kayaköy Mh. Turabi Mevki Hacı Mustafa Sk. Ölüdeniz, Fethiye/Muğla Cinbal Kebap Salonu Telefon : (0252) 618 00 66

Ada Restaurant

Enfes deniz manzarası ve lezzetli yemekleri ile Ada Restaurant Fethiye’de kesinlikle gidilmesi gereken mekanlarda yer alır. Kahvaltı ve akşam yemeklerin vazgeçilmez yeri olduğu gibi eşsiz günbatımı manzarası da sizleri etkileyecektir. Güler yüzlü personelleri ve servisleri ile güzel restaurantlardan biridir.

Ada Restaurant Adres : Fethiye Adası – Şövalye Adası No: 61, Fethiye/Muğla Ada Restaurant Telefon : 0533 138 70 50

Baba Dondurma

Sıcak Fethiye havalarında serinlemek için tercih edebileceğiniz en güzel yerlerden biri de Baba Dondurmadır. Kendine özgü lezzetler barındıran bu yerde çok fazla çeşitli dondurma bulabilirsiniz. Mevsimine göre hazırlanması ile organik dondurmaların tadını çıkarabilirsiniz. Buraya gittiğinizde bu aromada dondurma mı var diyeceksiniz.

Baba Dondurma Adres : Cumhuriyet Mahallesi, Çarşı Cd. No:34 Fethiye/Muğla Baba Dondurma Telefon : 0507 454 87 01

Köfteci İmadettin

Günün her öğünün yiyebileceğiniz ve hesaplı olması ile Köfteci İmadettin’i tercih edebilirsiniz. Bol malzemeleri ve misket köfteleri ile 1974’den beri değişmeyen bir lezzet. Fethiye’de ne yenir diye düşünüyorsanız mutlaka buraya uğrayıp misket köftelerin tadına bakmalısınız.

Köfteci İmadettin Adres : Belediye Caddesi Cumhuriyet Mahalles 96.sok Fethiye/Muğla Köfteci İmadettin Telefon : Yok

Nazilli Pide

Ara sokakta olmasına rağmen Fethiye’de oldukça popüler olan lezzet durağı Nazilli Pide, her öğününüzü yiyebileceğiniz güzel bir mekan. Enfes pideler ve salatalar sizleri bekliyor.

Nazilli Pide Adres : Cumhuriyet Mahallesi, 97. Sk. 8/A, Fethiye/Muğla Nazilli Pide Telefon : (0252) 612 02 24

Ailem Kafe Restaurant

Ailecek rahatça gidebileceğiniz restaurant olan bu yerde uygun fiyatlı harika lezzetler bulabilirsiniz. Hizmet kalitesi ve güler yüzlü personelleri ile kesinlikle gidilmesi gereken mekanlardan biri. Fethiye’de ne yenir diyorsanız Ailem Kafe Restaurant’tan harika ev yemekleri yiyebilirsiniz.