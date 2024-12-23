BAL 8. Grup’ta mücadele eden Fethiye İdman Yurdu, Manisa 1965 SK ile oynadığı karşılaşmada 3-0 galip geldi. Maçın 23. dakikasında Muhammet Furkan Keskinoğlu'nun attığı golle öne geçen Fethiye İdman Yurdu, 52. dakikada Ahmet Zeki Barlas’ın golüyle farkı ikiye çıkardı. 62. dakikada Cantürk Güngör, kendi yarattığı pozisyonu güzel bir vuruşla değerlendirerek skoru 3-0 yaptı. Manisa 1965 SK'dan Berk Çetin, 55. dakikada sarı kart gördü ve 89. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

25 puan ile 5. sırada bulunan Manisa 1965 Spor Kulübü’nü 3-0 mağlup eden Fethiye İdman Yurdu, yeni teknik direktör Yusuf Tokaç ile ilk galibiyetini aldı.

Önümüzdeki haftayı da Akhisarspor’dan hükmen alacağı 3 puan ile ilk yarıyı 37 puanla bitirmesi beklenen Fethiye İdman Yurdu, ara transferde yapacağı takviyelerle sezon sonu şampiyonluk ipini göğüslemeyi hedefliyor.