Ankara Üniversitesi İletişim Araştırmaları ve Uygulama Merkezi (İLAUM) ile iş birliği yapan bir uzmanlar kurulunun belirlediği kelimeler arasında "Kalabalık Yalnızlık", "Merhamet", "Yabancılaşma", "Algoritma", "Yozlaşma", "Yapay Zeka" ve "Dijital Yorgunluk" yer aldı. Bu kelimeler, TDK'nın internet sitesinde halk oylamasına sunuldu. Oylama sonucunda en fazla oyu alan "Kalabalık Yalnızlık", 2024'ün kelimesi olarak belirlendi. Ayrıca, değerlendirme kurulu, bu kelimenin seçilme nedenini de açıkladı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"2024 yılında, insanların kalabalıklar içinde yalnız hissettiklerini gösteren araştırmaların sayısında artış olduğu görülmektedir. Birbirlerinin zıddı gibi duran, teklik ifade eden ‘yalnızlık’ ile çokluk ifade eden ‘kalabalık’ aynı anda var olabilmektedir. Sosyolojik, psikolojik, iletişimsel gerekçelerle açıklanabilen bu durum, bireylerin gündelik yaşamlarında, kurdukları ilişki biçimlerinde kendisini göstermektedir. Araştırmalar, sosyal medya ve dijital teknolojilerin kullanımının artmasıyla insanların kendilerini daha yalnız hissetmeye başladıklarını göstermektedir. Sosyal medya ortamında takipçi, beğeni sayılarının önem kazanması, sözde ‘kalabalık’ bir ortam oluşturulması yalnızlık hissine çözüm gibi algılansa da yalnızlık hissini artıran bir sonuç ortaya çıkarmaktadır."