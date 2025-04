“BU BAŞARI, ‘HAZIR OLANLARIN’ KAZANDIĞI BİR SAVAŞTI”

Uzunuer, "Bu şampiyonluk, bu başarı asla bir tesadüf değil. Bu kupa; yılların birikimiyle, durmaksızın çalışarak, her gün kendini geliştirerek, kurduğu hayallerin peşinde yılmadan yıkılmadan dimdik durup savaşarak, bize inanan güvenen kalplerden ve dualardan güç alarak kazanılmış, bilgiyle, donanımla ve cesaretle inşa edilmiş bir yolculuğun meyvesidir. Bu başarı, ‘hazır olanların’ kazandığı bir savaştı.

Ve biz buna fazlası ile hazırdık. Öncelikli olarak çok saygıdeğer başkanımız Abdullah Aksoy ve yönetim kurulundaki çok değerli yöneticilerimize, bu zafer için gece gündüz demeden çalışan emektar kulüp personellerimize, birlikte en ufak ayrıntısına kadar istişare edip her maça, her antrenmana farklı bir motivasyonla çıkan ekip arkadaşlarım teknik ekibime, bize bu gururu yaşatan aslanlar ordusu futbolcularıma, bizden önce görev alan ve bu takımın kurulmasında önemli rol oynayan teknik ekip ve teknik kadrolara, bizi hiç bir zaman yalnız bırakmayan fedakar cefakar Fethiye İdmanyurdu sevdalılarına, her koşulda yanımda olup bana güç veren aileme, bize inanan dualarını hiç bir zaman eksik bırakmayan tüm sevdiklerimize sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum".