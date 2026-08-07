Kimliği henüz belirlenemeyen yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kaza, saat 11.30 sıralarında Bursa-Ankara karayolu İnegöl girişinde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, İnegöl’den Bozüyük istikametine seyir halinde olan Hasan Ç. (58) yönetimindeki 06 DK 3731 plakalı şehirlerarası yolcu otobüsü, yola aniden çıkan ve henüz kimliği belirlenemeyen yaklaşık 30 yaşlarındaki kadına çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yere savrulan kadın ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kimlik tespit çalışmaları sürdürülen yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı.