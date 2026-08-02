30 Temmuz 2026 tarihinde sosyal medya platformlarında bir kadın ile erkeğin Bakırköy Ataköy Mahallesi'ndeki Ayamama Parkı'nda ahlaka aykırı hareketlerde bulunduğuna ilişkin görüntülerin paylaşılması üzerine, 'hayasızca hareketler' suçundan soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis ekipleri, şüphelilerin kimliklerini Mısır uyruklu J.R.S.A.M. (19) isimli kadın ile Z.M.A.E. (22) olduğu tespit etti. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki ifadelerinde sevgili olduklarını, suçlamayı kabul ettiklerini ve pişman olduklarını beyan ettikleri öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler hakkında, nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi.

Kaynak: İHA