Efes Selçuk Belediyesi kent genelinde tarımı desteklemeye, daha fazla vatandaşı üretime dâhil etmeye devam ediyor. Efes Tarlası Yaşam Köyü’nde atalık tohumlardan üretilen fideler ve Park Bahçe Birimi’nin topladığı yeşil atıklardan üretilen kompost gübreler yurttaşlara dağıtıldı.İZMİR (İGFA)- Efes Tarlası Yaşam Köyü’nde atalık tohumlardan üretilen domates, biber, uzun patlıcan, karpuz ve salatalık gibi ürünlerden oluşan 20 bine yakın fide ve 2 tona yakın kompost gübre yurttaşlara dağıtıldı.

Yurttaşlara dağıtılan kompost gübreler Park ve Bahçe Birimi’nin kent genelinde yaptıkları budama ve temizlik çalışmaları sonucu çıkan yeşil atıklardan elde ediliyor.

Daha önce atalık tohumlardan elde edilen fideleri alım garantisi ile üreticilerle paylaşan Efes Selçuk Belediyesi, atalık tohumlardan elde edilen fideleri de yurttaşlarla buluşturarak tarımla ilgilenen yurttaşlara destek oldu.

Engelsiz Yaşam Merkezi – Eşitlik Birimi Parkı yanında gerçekleşen dağıtımda yurttaşlara dağıtılan fideler ile Efes Selçuk’ta yurttaşlara dağıtılan fidelerle tarımsal üretime yurttaşların da dâhil edilmesiyle tarımsal kalkınma hamlesine kent genelinde daha çok yurttaş katılmış oldu.