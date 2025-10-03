İsrail’in Filistin’e yönelik şiddetinin dünya genelinde büyük yankı uyandırmasının ardından FIFA sessizliğini bozdu. FIFA Başkanı Gianni Infantino, İsrail’in uluslararası futbol organizasyonlarından men edilmesine yönelik taleplerle ilgili dikkat çeken bir açıklama yaptı.

FIFA, İsrail'e herhangi bir yaptırım uygulanmayacağını açıkladı. FIFA Başkanı Infantino: "FIFA jeopolitik sorunları çözemez." İfadelerinde bulundu.

Infantino, futbolun birleştirici gücüne odaklanarak, "Düşüncelerimiz bugün dünyanın dört bir yanında yaşanan birçok çatışmadan dolayı acı çekenlerle birlikte ve futbolun şu anda verebileceği en önemli mesaj barış ve birliktir" diye ekledi. FIFA'nın, "bölünmüş bir dünyada insanları bir araya getirmek için futbolun gücünü kullanmaya" adandığını belirterek sözlerini tamamladı.