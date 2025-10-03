Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, İsrail tarafından alıkonulan Türk vatandaşlarıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Vatandaşlarımızın yurda dönüşü için farklı seçenekler değerlendiriliyor. Bu seçenekler arasında, yarın özel bir uçakla getirilmeleri de bulunuyor" dedi.

Küresel Sumud Filosu'nda yer alırken İsrail tarafından alıkonulan yaklaşık 50 Türk vatandaşı aktivistin durumuna ilişkin açıklama yapan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, aktivistlerin sağlık durumlarının iyi olduğunu belirtti. Keçeli, "Vatandaşlarımızın ülkeye dönüşü için çeşitli seçenekler değerlendiriliyor. Bu seçenekler arasında, yarın özel bir uçakla getirilme ihtimali de bulunuyor" dedi.

Keçeli'nin açıklamalarından öne çıkan satı başları şöyle:

Sumud Filosu, Gazze'de devam eden felakete dünya kamuoyunun dikkatini çekmek bakımından son derece önemli bir rol üstlendi.

(İsrail tarafından alıkonulanlar) arasında 50'ye yakın vatandaşımız bulunuyor.

(İsrail'in güneyinde yer alan gözaltı merkezine nakledilen Türk vatandaşları) Bugün konsolosluk görevlilerimiz vatandaşlarımızla ilk kez bu gözaltı merkezinde bir araya geldi. Vatandaşlarımızın genel sağlık durumunda endişe edilecek bir durum bulunmuyor.

(Türk vatandaşlarının İsrail'den en hızlı ve en sağlıklı şekilde tahliyesi) Vatandaşlarımızın özel bir uçak seferiyle yarın Türkiye’ye dönmeleri ihtimal dahilinde.

Filoda vatandaşları bulunan ülkelerle de biz yakın eşgüdüm içerisinde olduk. Sayın Cumhurbaşkanımız ve Sayın Bakanımızla (söz konusu ülkelerden) bir telefon diplomasisi yürüttüler.