Hamas "Esirlerin bırakılmasını kabul ediyoruz, müzakerelere hazırız" mesajı verdi.

Hamas'tan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Gazze’nin yönetimini, ulusal uzlaşıyla belirlenen ve Arap-İslam desteğine dayanan bağımsız bir Filistinli heyete devretme onayımızı yeniliyoruz.

Savaşı durduracak ve tam çekilmeyi sağlayacak şekilde, Trump’ın önerisi doğrultusunda tüm esirleri — hayatta olanları ve cenazeleri — serbest bırakmayı kabul ettiğimizi ilan ediyoruz.

Öte yandan İsrail basınındaki haberlere göre; Hamas, Trump planındaki bazı maddelerle ilgili ayrıntılı açıklama talep etti.

‘Silahlarımızı Kurulacak Filistin Devletine Teslim Edeceğiz'

Hamas lideri Musa Abu Marduk, silahların kurulacak Filistin devletine devredileceğini ve Gazze’yi yönetecek kişilerin bu silahların sahibi olacağını belirterek, önceliklerinin savaşın ve katliamların durdurulması olduğunu; bu nedenle planı olumlu karşıladıklarını, Gazze yönetiminin bağımsız bir kuruma teslim edilmesi konusunda uzlaşı sağlandığını ve referans olarak Abbas yönetiminin alındığını söyledi.

Trump Hamas'a Cevap Verecek

Hamas, ABD Başkanı Donald Trump’ın Gazze Şeridi için sunduğu ateşkes planının bazı hükümlerini kabul ettiğini, diğer maddelerin ise kapsamlı görüşmelerde ele alınmaya açık olduğunu açıkladı. Beyaz Saray da yaptığı açıklamada, “Trump Hamas’a yanıt verecek” ifadelerini kullandı.