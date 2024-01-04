Figopara, İş Bankası’nın iştiraki Softtech’in açık bankacılık ürünleri TekCep ve TekPOS’u satın aldı. Bu satın almayla Figopara’nın ticari müşterileri fatura verilerinin yanı sıra bankacılık verilerini de görerek, nakit akışlarını doğru şekilde yönetebilecek. Ayrıca kredi limitlerini en güncel veri ile anlık olarak tespit edebilecek.

İşletmelerin finansal yönetimini destekleyen ve sağlıklı nakit akışına sahip olmasına aracılık eden yeni nesil finans platformu Figopara, artık açık bankacılık hizmeti de sunacak. İş Bankası iştiraki Softtech’in geliştirdiği ve İş Bankası’nın kullanmakta olduğu TekCep ve TekPOS gibi açık bankacılık ürünlerini ekibiyle birlikte bünyesine dahil eden Figopara, kurduğu Figo Ödeme Kuruluşu AŞ ile Merkez Bankası’na lisans başvurusunda bulundu. Figopara, Merkez Bankası’ndan ödeme şirketi başvurusuna onay çıkana kadar ise alacağı temsilcilik ile işletmelere açık bankacılık hizmetini sunmaya başlayacak.

Platform, ticari işletmelerin anlık fatura bilgileri üzerinden skorlama yaparken, bu yeni satın alma ile algoritmasını geliştirerek skorlama noktasında fark oluşturabilecek bilgiler sağlayacak. Ayrıca ticari işletmelerin farklı bankalardaki ticari hesaplarını, hesap hareketlerini ve birden fazla bankadaki POS hareketlerini tek bir ekrandan gösterecek.

İş Bankası Figopara’daki yatırımını artırdı

Satın alma ile İş Bankası, Figopara’daki mevcut yatırımını da artırmış oldu. Platformun Ekim 2022’de 50 milyon dolar değerleme ile tamamlanan yatırım turunda şirkete Maxis Yenilikçi GSYF ile 500 bin dolar yatırım yapan Banka, son satın alma ile şirkete 1 milyon 250 bin dolarlık hisse karşılığı daha yatırım yapmış oldu. Banka, bu anlaşma ile Figopara’nın Türkiye’deki ticari işletmelerin kullandığı ana platform olma hedefine destek oldu.

Bahar: “2024’te 90 bin işletmeye hizmet sunmayı hedefliyoruz”

Ticari işletmelerin tüm finansal ihtiyaçlarını karşılayacakları bir platform olma hedefinde emin adımlarla ilerlediklerini vurgulayan Figopara Kurucu Ortağı ve CEO’su Koray Bahar, “Bu satın alma ile müşterilerimizin tüm nakit akışlarını görebilecekleri bir yapıya doğru gidiyoruz. Ticari işletmelerin finansal süreçlerini ileriye yönelik tahminleriyle görebileceği, günlük ve güncel olarak finansal datalarını tek bir platformda görüntüleyebileceği ‘Finans Uygulaması’ olmak istiyoruz. 10 binden fazla işletmeye hizmet sunuyor, 2024’te ise bu rakamı 80-90 binlere çıkartmayı hedefliyoruz. Hem mevcut hem de yeni gelecek müşterilerimize daha fazla katma değerli hizmet sağlamak tek amacımız. Tüm bu hizmetleri sunmak için Figo Ödeme Kuruluşu AŞ ile Merkez Bankası’na lisans başvurusunda bulunduk. Merkez Bankası’ndan ödeme şirketi başvurumuza onay çıkana kadarki süreçte açık bankacılık hizmetlerini temsilcilik ile müşterilerimize sunacağız” diye konuştu.

Aran: “Bankalar ve fintekler birlikte büyüyecek”

İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran da, finteklere duydukları ilginin ve Figopara’ya yaptıkları yatırımın, girişimlerin finansta bir problemi etkili bir şekilde çözme becerisinden kaynaklandığını belirterek, tüketicinin ihtiyaç duyduğu çözümlerin geliştirilmesine destek olmayı önemsediklerini söyledi. Finteklerle bankalar arasındaki ilişkiye de değinen Aran, “Finteklerin rüzgârını yanımıza alarak birlikte yürümenin doğru olduğunu; finteklerin ve bankaların birbirinden öğreneceği çok şey bulunduğunu; doğru ortaklıklarla, iş birlikleriyle, servis bankacılığıyla bankaların ve finansal teknoloji şirketlerinin birlikte büyüyeceği bir ortam oluştuğunu düşünüyorum. Figopara ile İş Bankası’nın iş birliği bu anlamda önemli bir örnek teşkil ediyor” dedi. Şu anda Türkiye’de finteklerin gelişimi için elverişli bir ortam bulunduğunu söyleyen Aran, “Ülkemizin içinde bulunduğu şartlar finteklerin diğer ülkelere göre daha güçlü olmasına, daha sağlam ürünler çıkarmasına imkân tanıyor. Bu alandaki girişimler böylece yurt dışında rekabette daha üstün olabiliyor” dedi.

Gökmenler: “Figopara’nın unicorn olma hedefine katkı sağlayacak”

İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Sabri Gökmenler ise 2019’da Softtech tarafından geliştirilen TekCep ürününün, o dönemde ticari işletmelerin karşılaştığı bir problemi çözmeye yönelik olarak, girişimcilik perspektifinden geliştirilmiş bir uygulama olduğunu belirtti. Gökmenler, “TekCep’in Figopara’ya devri konusu 2022’de gündeme geldi, 2023 içinde tüm finansal süreç tamamlandı. Figopara’ya duyduğumuz güvenle, mevcut iş ortaklığımızı perçinleyecek şekilde doğrudan Maxis üzerinden hisse oranımız artırılarak süreç tamamlanmış oldu. KOBİ’lere hizmet etmesi planlanan bu uygulamaların değer katacak şekilde Figopara tarafından kullanılmasının, aynı zamanda önümüzdeki yıllarda unicorn olma hedeflerine de büyük katkı sağlayacağına inanıyorum” diye konuştu.

Arukel: “Türkiye’de ticari işletmelerin fonlanmasındaki en yüksek miktara aracılık edeceğiz”

Figopara Kurucu Ortağı ve CSO’su Bulut Arukel de “Açık bankacılık ile bugün Türkiye ekosisteminde ticari işletmelerin ay sonu projeksiyonu ve yıl sonu projeksiyonunu yaparak trend analizi ile hiç olmayan bir data havuzundan datayı çekip gerçek zamanlı ve doğru kredi limiti ve oranına ulaşmasına aracılık edeceğiz. İş Bankası ile stratejik iş birliğimiz bugüne kadar ‘Fintek ve Banka’ iş birliğinde örneği görülmemiş şekilde bu yıl da devam edecek. Bu sene çok fazla ticari işletmenin doğru krediye, doğru data ile daha fazla oranda ulaşmasını sağlayan bir projeye imza atıyoruz” dedi.