Sakarya Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde sürdürdüğü sıcak asfalt çalışmalarına Geyve’de devam ediyor. İlçenin kırsal ulaşımı açısından önemli bir güzergah olan Alıplar Mahallesi’nde başlatılan çalışmalarla Geyve yolları daha güvenli, konforlu ve hızlı ulaşıma kavuşacak. Geyve’de uzun yıllardır devam eden ulaşım yatırımlarının son halkası olan bu çalışma ile Büyükşehir Belediyesi, ilçe sınırları içerisinde sorumluluk sahasında bulunan tüm grup yolları ve caddeleri tamamlamış olacak. Toplam 10 kilometrelik güzergahta 14 bin ton sıcak asfalt kullanılacak çalışma tamamlandığında Geyve’de Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin sorumluluğunda yer alan grup yollarının hepsi yenilenmiş olacak.

