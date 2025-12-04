Olay, 1 Aralık 2025’te Büyükçekmece Adliyesi’nde yaşanmış, edinilen bilgiye göre, Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı Emanet Bürosunda görevli zimmet memuru Erdal T.’nin uzun süredir işe gelmediği Cumhuriyet Savcısı’na bildirilmiş, bunun üzerine Cumhuriyet Başsavcısı, görevlilerle beraber, emanet bürosu odası ve içindeki kasaları açtırmıştı. Yapılan aramada yaklaşık 50 kilogram gümüş ve yaklaşık 25 kilogram altının kayıp olduğu tespit edilmişti.

Savcılık ifadesine başlandı

Geçtiğimiz günlerde gözaltına alınan adli emanet memuru Kemal D., bugün saat 16.00 sıralarında Büyükçekmece Adalet Sarayına sevk edildi. Şüphelinin savcılık sorgusuna başlandığı öğrenildi.