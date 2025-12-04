Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen etkinlikte Roman çocuklar Namık Kemal Üniversitesi Stadyumu’nda bir araya geldi. Müsabaka öncesinde Vali Recep Soytürk ile İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı sahaya çıkarak gençlerle selamlaştı, sohbet etti ve moral verdi. Ellerinde "Güvenli Toplum Güçlü Gençlik" yazılı pankartla çıkan gençler organizasyonun mesajını vurguladı.

Başlama vuruşunu Vali Soytürk’ün yaptığı karşılaşmayı Aydoğdu takımı 9-1 kazandı. Etkinlik boyunca tribünlerde heyecan ve coşku hâkim oldu.

Tekirdağ Valisi Recep Soytürk yaptığı açıklamada, ‘’Uyuşturucu ile mücadele konusunda hem devletimiz, hükümetimiz, Valiliğimiz, Emniyet Müdürlüğümüz, Jandarmamız hep beraber yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Suçluları bulma, arzın önünü kesme konusunda ciddi çalışmalar yapıyoruz ama bir taraftan da gençleri sosyalleştirme, kaynaştırma, sporla buluşturma anlamında çalışmalar yapıyoruz. Geçtiğimiz günlerde Çorlu Kore mahallesi ve Muratlı’daki gençlerimiz bir araya gelmişlerdi. Bugün Aydoğdu mahallemiz ve Kore mahallemiz bir araya geliyor. Geçen buluşmadan sonra çok olumlu tepkiler aldık, çok mutlu olduk. Bunu devam ettirmek istiyoruz. Daha sonra diğer ilçelere de yayarak böyle bir lig havasında hem gençleri hem de Roman vatandaşları bir araya getirme, heyecan oluşturma, sporla buluşturma amacımız var. Gördüğünüz üzere de bir ilgi, heyecan da var. Bunun artarak devam etmesini arzu ediyoruz’’ dedi.