2026 yılında milyonlarca çalışanın maaşını belirleyecek Asgari Ücret Tespit Komisyonu görüşmeleri başlamak üzere. Komisyon, ilk toplantısını 12 Aralık’ta saat 14.00’te Çalışma Bakanlığı’nda gerçekleştirecek.

Toplantının, bakanlığın ev sahipliğinde ve komisyonun yeni üye yapısıyla yapılması bekleniyor.

TÜRK-İŞ Ne Diyecek?

Geçen yıl TÜRK-İŞ, asgari ücretin 2025 için net 22 bin 104 lira olarak belirlenmesine ve yüzde 30’luk artışa tepki göstermiş, bunun üzerine Komisyonun yapısı gündemde tartışma konusu olmuştu.

Bunun üzerine Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan 15 kişilik Komisyonun yapısını yeniden düzenlemek için çalışma başlattı. Bakanlık, hükümet temsilcisi sayısının 1’e düşürülmesini öngören formülü TÜRK-İŞ’e sundu.

TÜRK-İŞ yönetimi ise kendilerine sunulan söz konusu yeni yapıya dair kararın resmileşmesinin ardından toplantılara katılıp katılmayacaklarını kamuoyuna açıklayacaklarını duyurmuştu.