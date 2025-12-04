3 Aralık Dünya Engelliler Günü vesilesiyle AK Parti Sosyal Politikalar Başkanlığınca, "Engelsiz Türkiye Yüzyılı" programı düzenlendi. AK Parti Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen Engelsiz Türkiye Yüzyılı Dünya Engelliler Günü Buluşması’na Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da iştirak etti.

Sizlerin yanında olmaya devam edeceğiz

Konuşmasında tüm engellilerin Dünya Engelliler Günü’nü tebrik eden Erdoğan, "Bugüne kadar nasıl sizin yanınızda olduysak inşallah bundan sonra da en güçlü şekilde size destek vereceğiz, zorlukların üstesinden hep birlikte geleceğiz, sizlerin yanında olmaya devam edeceğiz. Türkiye Yüzyılı’nı sizlerle birlikte Engelsiz Türkiye Yüzyılı yapacağız." dedi.

Sahne performansları çok beğenildi

Türkiye’nin 81 ilinden engellileri temsil eden kurum ve kuruluşların arasında Bağcılar Belediyesi yerini aldı. Örnek projelere imza atan ve uluslararası alanda büyük başarılar elde eden Bağcılar Belediyesi Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayı, kursiyerleri bu özel günde sahneye çıkarak hünerlerini de sergiledi. Halk oyunları ekibi, iki ayrı yöreye ait folklor gösterisi yaparken Engelliler Sarayı’nda işaret dili kursunda eğitim alan ilkokul öğrencileri de Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın daha önce seslendirdiği "Sakın Kader Deme" isimli şiiri işaret diliyle seslendirdi. Engellilerin sahne performansı davetlilerden büyük alkış aldı.

Gazze soykırımına dikkat çektiler

Bağcılar Belediyesi Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayı öğrencileri Filistin ve Türk bayraklarıyla sahneye çıktı. Kursiyerler, İsral’in Filistin’e karşı uyguladığı soykırımı dünyaya duyurmak için gösteri yaptı. Salonu dolduran vatandaşlar duygusal anlar yaşadı.

Maddi ve manevi desteğimiz devam edecek

Engellilere hizmet konusunda adından söz ettiren bir belediye olduklarını söyleyen Bağcılar Belediye Başkanı Yasin Yıldız, "Engelli bireylerin toplumsal yaşama aktif katılımlarını sağlamak amacıyla spordan teknolojiye kadar her alanda çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. Engelliler Sarayımızda 37 branşta kurs veriyoruz ve kursiyerlerimizi Kariyer Merkezimiz aracılığıyla istihdam ediyoruz. Bunun yanında EKPSS kursu, Erişilebilir Bilim Projesi, sergi ve defileler de gerçekleştiriyoruz. Son olarak kursiyerlerimizi ve ailelerini her yaz Kefken Yaz Kampı’nda ağırlıyoruz. Engelli sporcularımız da spor alanında ise büyük başarılara imza atıyor. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da maddi ve manevi desteğimiz devam edecek" dedi.