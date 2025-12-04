Edinilen bilgiye göre İnegöl'e bağlı Karalar mahallesi yolu üzerinde seyir halinde olan sürücü Uğur D.(38) yönetimindeki 16 BUY 603 plakalı otomobil ile sürücü Muhammed Ş.(21) yönetimindeki 16 BEZ 577 plakalı motosiklet Baykoca yolu kesişiminde çarpıştı. Kaza sonucu motosiklet sürücüsü ile arkasında oturan Recep Koray S.(14) ağır yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alındı. Motosiklet sürücüsü Muhammed Ş., burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kaza da motosiklet sürücüsü ile yolcunun Hacı Sevim Yıldız Mesleki Eğitim Kampüsünde eğitim gören öğrenciler olduğu öğrenildi.

Kazayla alakalı soruşturma başlatıldı.