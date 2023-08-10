Milli voleybolcu Hande Baladın, sosyal medya platformları üzerinden kendisine yöneltilen tehditlere karşı hukuki adımlar atmıştı. Baladın, "Can güvenliğim yok. Korkuyorum" diyerek savcılığa başvurmuştu. Kendisine yöneltilen ciddi tehditler arasında "Yüzüne asit atacağım" ifadesi de bulunuyordu. Baladın, tehdit edildiğini iddia ederek, takıntılı bir kullanıcıdan şikayetçi olmuştu.

Olayın ardından soruşturma başlatılmış ve sanık Mustafa N., Bakırköy'de yakalanarak tutuklanmıştı. Mustafa N.'nin aynı zamanda Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde teknik personel olarak çalıştığı tespit edilmişti. İfadesinde, "Sosyal medya hesabıma düşen reklamlarda firmanın yüzü olan Hande Baladın isimli şahısı gördüm. Kendisine ulaşmaya çalışıp reklamları engellemek istedim. Bu süreçte kendisine duygusal bir yakınlık hissetmeye başladım." şeklinde savunma yapmıştı.

Olayla ilgili olarak hazırlanan iddianamede, Hande Baladın'a yöneltilen tehdit içerikli ifadesi nedeniyle Mustafa N.'nin "Silahla tehdit" suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası talep edildi.