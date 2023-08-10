Deprem ile birlikte çok sayıda bina yıkıldı. Yıkımların ardından ise hızlı bir şekilde enkaz kaldırma çalışmaları başlarken aynı anda bina inşaatları başladı.

Deprem Bölgesinde Depremsiz Yıkım

Bir inşaatta göçük meydana gelmesiyle birlikte 5 işçi kendi imkanlarıyla çıkarken 4 işçiden 3’ü ekipler tarafından kurtarıldı. Göçük altında kalan bir işçiye yönelik kurtarma çalışmaları da devam ediyor. Hatay’ın Dörtyol ilçesine bağlı Sanayi Mahallesi 2 No’lu sokakta meydana geldi.

Hatay’ın Dörtyol ilçesinde bir inşaatta göçük meydana geldi, 5 işçi kendi imkanları ile çıktı, 4 işçiden 3’ü ise ekipler tarafından kurtarıldı. Göçük altındaki bir işçiyi kurtarma çalışması ise sürüyor. Olay, ilçeye bağlı Sanayi Mahallesi 2 nolu sokakta meydana geldi. Alınan bilgiye göre, yapımı süren 3 katlı inşaatta kısmen göçük oluştu. İşçilerden 5’i kendi imkanları alandan çıktı, 4’ü ise göçükte kaldı. Bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Vatandaşların da destek verdiği çalışmada ekipler 3 işçiyi yaralı kurtardı. İşçiler hazır bekleyen ambulanslarla hastanelere sevk edildi. Göçük altında bir işçinin daha olduğu ve kurtarma çalışmasının devam ettiği bildirildi.