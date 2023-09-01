A Milli Kadın Voleybol Takımı, CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası yarı final maçında İtalya'yı 3-2 mağlup ederek finale adını yazdırdı.

MİLLİ TAKIM 8'DE 8 YAPTI

Almanya'da oynadığı C Grubu maçlarının 5'ini de kazanarak adını son 16 turuna yazdıran "Filenin Sultanları", bu turda ise ev sahibi Belçika'yı yenerek çeyrek finale yükseldi.

Şampiyonanın çeyrek final mücadelesinde Polonya'yı da set vermeden mağlup eden ve 7'de 7 yapan milli takım, 9 maçlık şampiyonluk serisinin 8'inci maçında yarı finalde İtalya'yı devirip 8'de 8 yaptı.

Organizasyonda 3 Eylül Pazar günü yapılacak final karşılaşmasına Brüksel ev sahipliği yapacak.