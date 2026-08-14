Kaza, Atatürk Bulvarı Ayşekadın mevkisinde meydana geldi.

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Edinilen bilgiye göre, yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya 42 ASK 337 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaralanan yaya, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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Yaralının vücudunun çeşitli bölgelerinde kırıklar olduğu öğrenilirken, kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde otomobilin yayaya çarptığı ve çevredeki vatandaşların yaralının yardımına koştuğu anlar yer aldı.

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Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA