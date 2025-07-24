Ferhat Akbaş yönetimindeki Japonya’ya karşı zorlu bir mücadele veren Filenin Sultanları, beş set süren karşılaşmayı 3-2 kaybederek turnuvaya veda etti.

Karşılaşma boyunca her iki takım da üstünlük kurmakta zorlanırken, maçın son setinde yaşanan bir hakem hatası dikkat çekti. Başhakemin verdiği tartışmalı karar, oyunun gidişatını etkileyen anlardan biri olarak öne çıktı. Mücadelenin sonucuna doğrudan etki ettiği düşünülen bu hata, maç sonunda gündeme oturdu. Türkiye, bu sonuçla Milletler Ligi’ne çeyrek finalde veda etmiş oldu.