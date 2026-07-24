Yaklaşık bir aydır İnegöl kamuoyunun gündeminde yer alan ve Uludağ İçecek A.Ş.'nin yayla bölgesinde 8 ayrı noktada gerçekleştirmeyi planladığı sondaj çalışmalarıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Fevziye Mahallesi Muhtarı Lütfi Aydın, bölgedeki 15 mahalle muhtarıyla birlikte yürüttükleri mücadelenin sonucunda sondaj çalışmalarının geçici olarak durdurulması kararının alınmasından memnuniyet duyduklarını ifade etti.



Aydın, açıklamasında, İnegöl'ün su kaynaklarının korunması adına verilen mücadelede kendilerine destek olan isimlere teşekkür ederek, başta Ziraat Odası Başkanı Sezai Çelik, AK Parti Bursa Milletvekili Ayhan Salman, AK Parti İnegöl İlçe Başkanı Mustafa Durmuş, İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, Kent Konseyi Başkanı Bülent Temelli, Manav Yörük Federasyonu Başkanı Halil Toy, MHP İnegöl İlçe Başkanı Uğur Bayram, AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan ve Bursa Valisi Erol Ayyıldız olmak üzere birçok kurum, siyasi parti, sivil toplum kuruluşu, muhtar, kooperatif ve bölge halkına şükranlarını sundu.

"ŞİMDİ İKİNCİ AŞAMA VAR"

Geçici durdurma kararının önemli bir kazanım olduğunu ancak mücadelenin devam ettiğini belirten Lütfi Aydın, açıklamasını şu çağrıyla tamamladı:

"Asıl şimdi ikinci aşama var. Hedefimiz projenin kesin olarak iptal edilmesi. Bunun için tüm İnegöllüleri göreve davet ediyorum."

İnegöl yaylalarındaki sondaj çalışmalarıyla ilgili süreç kamuoyunda yakından takip edilirken, bölgede faaliyetlerin yeniden başlayıp başlamayacağına ilişkin gelişmeler merakla bekleniyor.