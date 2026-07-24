Kaz saat 17.00 sıralarında Bursa-Ankara karayolu üzeri Mezit-7 mevkiinde meydana geldi. Bozüyük'ten Bursa istikametine seyir halinde olan Sürücü Erhan S. yönetimindeki 16 SIZ 69 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarındaki köprü koruma demirlerine çarptı. Kaza sonucu sürücü ile araçtaki yolcular Elif S., Oğuz S., Bahar S. Ve Döndü B. Yaralandı.

Yaralılar kaza yerine sevk edilen ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldılar.

Jandarma komutanlığı ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.