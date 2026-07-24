Suriye’nin başkenti Şam’da Filistinli mültecilerin yaşadığı Yermük Kampı’nda, bombardımanlarda büyük ölçüde yıkılan El-Kudüs Camii yeniden ayağa kaldırıldı.

Esed rejimi ve Rusya’nın ağır bombardımanına maruz kalan kamp, savaşın en büyük insani trajedilerinden birine sahne oldu. İsrail saldırılarından kaçarak Suriye’ye sığınan binlerce Filistinli hayatını kaybederken, on binlerce kişi de evsiz kaldı.

Uzun süre abluka altında tutulan kampta yaşanan ağır açlık nedeniyle bazı din âlimlerinin, insanların hayatta kalabilmesi için kedi ve köpek eti tüketilebileceğine dair fetvalar verdiği belirtilmişti.

El-Kudüs Camii yeniden ayağa kaldırıldı

Bombardımanlarda ağır hasar gören yapıların başında, Yermük Kampı’nın simgelerinden El-Kudüs Camii geliyordu.

İnegöl Yardım Derneği’nin destekleriyle yürütülen bakım ve onarım çalışmalarının tamamlanmasının ardından, bin kişilik kapasiteye sahip cami düzenlenen törenle yeniden ibadete açıldı.

Açılış programına AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan, Türkiye’nin Şam Büyükelçiliği yetkilileri, Suriyeli yöneticiler ile İnegöl Yardım Derneği temsilcileri katıldı.

“Yermük de Gazze gibi yerle bir edildi”

Törende konuşan İnegöl Yardım Derneği Başkan Vekili Melih Sarıkaya, Yermük’te yaşanan yıkımın Gazze’deki tabloya benzediğini söyledi.

Sarıkaya, şu ifadeleri kullandı:

“Yermük de aynı Gazze gibi… Taş taş üstünde bırakılmamış, yerle bir edilmiş. Binlerce insan şehit olmuş, büyük katliamlar yaşanmıştı. Ancak bugün buranın küllerinden yeniden doğuşuna şahit olduk. Bu caminin yeniden ihya edilmesi, onarılması ve ibadete açılması çok anlamlı.”

El-Kudüs Camii’nin yalnızca bir ibadethane olmayacağını belirten Sarıkaya, yapının bölge halkı için toplantı merkezi, medrese ve sosyal buluşma noktası olarak da hizmet vereceğini kaydetti.

Bağışçılara teşekkür etti

Konuşmasında Tevbe Suresi’nin 18’inci ayetini hatırlatan Sarıkaya, caminin yeniden ibadete açılmasında emeği bulunanlara teşekkür etti.

Sarıkaya, “Bu ayetin rehberliğinde camimizin onarımını tamamlayarak bugün yeniden ibadete açmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Destek veren bütün bağışçılarımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

El-Kudüs Camii’nin yeniden açılmasıyla birlikte, savaş nedeniyle yıllar önce bölgeden ayrılan Filistinli ailelerin de Yermük Kampı’na dönmeye başladığı bildirildi.