Bursa'nın TBMM'deki siyasi dağılımı yeniden şekillendi. YENİ Parti’nin 91 kişilik Kurucular Kurulu’na Bursa milletvekilleri Hasan Öztürk, Kayıhan Pala ve Nurhayat Altaca Kayışoğlu da katıldı. Üç ismin CHP’den ayrılmasıyla partinin Bursa’daki tek milletvekili Orhan Sarıbal kaldı.

Son gelişmelerle birlikte Bursa’nın TBMM’deki milletvekili dağılımı değişti. Kentin 20 milletvekilinden 10’u AK Parti, 3’ü YENİ Parti, 2’si MHP, 2’si İYİ Parti ve 1’i CHP çatısı altında yer alıyor.

Ak Parti (10 Milletvekili)

Efkan Âlâ

Mustafa Varank

Refik Özen

Ahmet Kılıç

Emine Yavuz Gözgeç

Mustafa Yavuz

Ayhan Salman

Osman Mesten

Emel Gözükara Durmaz

Muhammet Müfit Aydın

Yeni Parti (3 Milletvekili)

Hasan Öztürk

Kayıhan Pala

Nurhayat Altaca Kayışoğlu

MHP (2 Milletvekili)

İsmet Büyükataman

Fevzi Zırhlıoğlu

İYİ Parti (2 Milletvekili)

Yüksel Selçuk Türkoğlu

Hasan Toktaş

CHP (1 Milletvekili )

Orhan Sarıbal