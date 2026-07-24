Bursa'nın TBMM'deki siyasi dağılımı yeniden şekillendi. YENİ Parti’nin 91 kişilik Kurucular Kurulu’na Bursa milletvekilleri Hasan Öztürk, Kayıhan Pala ve Nurhayat Altaca Kayışoğlu da katıldı. Üç ismin CHP’den ayrılmasıyla partinin Bursa’daki tek milletvekili Orhan Sarıbal kaldı.
Son gelişmelerle birlikte Bursa’nın TBMM’deki milletvekili dağılımı değişti. Kentin 20 milletvekilinden 10’u AK Parti, 3’ü YENİ Parti, 2’si MHP, 2’si İYİ Parti ve 1’i CHP çatısı altında yer alıyor.
Ak Parti (10 Milletvekili)
Efkan Âlâ
Mustafa Varank
Refik Özen
Ahmet Kılıç
Emine Yavuz Gözgeç
Mustafa Yavuz
Ayhan Salman
Osman Mesten
Emel Gözükara Durmaz
Muhammet Müfit Aydın
Yeni Parti (3 Milletvekili)
Hasan Öztürk
Kayıhan Pala
Nurhayat Altaca Kayışoğlu
MHP (2 Milletvekili)
İsmet Büyükataman
Fevzi Zırhlıoğlu
İYİ Parti (2 Milletvekili)
Yüksel Selçuk Türkoğlu
Hasan Toktaş
CHP (1 Milletvekili )
Orhan Sarıbal