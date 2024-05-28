Her ay düzenli olarak gerçekleştirilen Taksim Sinema Buluşmalarının bu ayki programında Filistin temalı 8 farklı kısa film gösterimi, yönetmenlerinin de eşliğinde sinemaseverlerle buluştu. Taksim Camii İslam Eğitim Kültür ve Sanat Vakfı ve Uluslararası Sinema Derneği iş birliğiyle gerçekleştirilen etkinlik, işgal altındaki Filistin’e dikkat çekmeyi ve yaşanılanları sanatın penceresinden anlatmayı amaçlıyor.

Uluslararası Sinema Derneği iş birliğiyle Taksim Camii İslam Eğitim Kültür ve Sanat Vakfı tarafından düzenlenen “Taksim Sinema Buluşmaları” etkinlik dizisi bu kez Filistin ve özgürlük temalarından oluşan kısa filmlere ve yönetmen söyleşilerine ev sahipliği yaptı. Filistin halkının sesi olmayı amaçlayan ücretsiz etkinlik Taksim Camii Kültür Sanat Merkezi’nde gerçekleşti.

Filistin’de yıllardır süren zulme sinema aracılığıyla dikkat çekmek için düzenlenen Taksim Sinema Buluşmaları Filistin Kısa Film Gösterimi ve Söyleşisi Özel Etkinliği’nde Shadows of Freedom, Kara Tavuk, Long Live Falestine, Gazze’de Barış gibi çok sayıda başarılı kısa filmin gösterimi yapıldı.

Usta yönetmen Nazif Tunç, söyleşi gerçekleştirdi

Etkinlik kapsamında; Türk ulusal kültürü, inanç geleneği ve medeniyet tasavvuruna dayanan konularda güncel ve tarihi senaryoları filme çekmeyi sürdüren usta yönetmen Nazif Tunç’un yönetiminde bir söyleşi düzenlendi. Film yönetmenleri Tülay Gökçimen, Deniz Türker, Aslıhan Eker, Zeynep İncetekin, Navras Salih ve Yesevi Sinema Akademisi’nden İHL öğrencisi Meryem Berre Mert filmleriyle ilgili açıklamalarda bulunup, seyirci sorularını cevapladılar. Film gösterimi ve söyleşi konuklar tarafından ilgiyle takip edildi. Sinemaseverler, kısa filmleri yönetmenlerinin bakış açılarıyla yeniden keşfetme şansı yakaladı.

Soykırım beyaz perdeye yansıdı

Filistin’de, Gazze’de, Refah’ta Müslümanların uğradığı soykırımın perdeye getirildiği filmlerle, “İnsanlık nereye?” sorusunu yönelttiler. Sinemaseverlerin ve basın mensuplarının büyük ilgi gösterdiği etkinlik, Filistin gerçeğini sinema perspektifinden sunarak izleyenlere duygusal yoğunluğun hissedildiği bir akşam yaşattı.