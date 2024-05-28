Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) öncülüğünde ’Teknik Üniversiteler Birliği’ kuruluyor. Bu çerçevede ilk istişare toplantısı BTÜ ev sahipliğinde, 11 teknik üniversitenin rektör ve rektör yardımcılarının katılımıyla yapıldı. Kurulacak olan birlik ile teknik üniversiteler arası iş birliğinin geliştirilmesi hedefleniyor.

Türkiye’de bulunan teknik üniversitelerin Ar-Ge, eğitim, toplumsal katkı, uluslararasılaşma ve kalite alanlarında yürütülecek projelerde iş birliğine gitmesine çatı görevi üstlenecek olan ’Teknik Üniversiteler Birliği’nin kurulması için ilk adım atıldı. Bursa Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci Çağlar öncülüğünde ortaya çıkan Teknik Üniversiteler Birliği fikri için ilk toplantı, 11 teknik üniversitenin rektör ve rektör yardımcılarının katılımıyla yapıldı.

Kendisinin önerisiyle Teknik Üniversiteler Birliği’nin kuruluşu için ilk toplantının yapıldığını ifade eden BTÜ Rektörü Prof. Dr. Naci Çağlar, “Tüm teknik üniversitelerle, Birlik çatısı altında buluşmak için yola çıktık. İlk toplantımızı ise Üniversitemizde gerçekleştirdik. Yol haritamızı belirledikten sonra resmi kuruluşumuzu yapacağız. Davetimize icabet ederek, bu birliğin kurulması için yola çıkan tüm rektör ve rektör yardımcılarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

“Birlikte üreteceğiz, birlikte çözeceğiz”

Toplantıda, kurulacak olan Teknik Üniversiteler Birliği’nin yol haritası için istişare ettiklerini kaydeden Rektör Çağlar, “Teknik Üniversiteler Birliği’nin kurulmasıyla üniversiteler arasında Ar-Ge alanında iş birliği yapacağız. Ortak projeler, sorum çözüm pazarları ve ortak laboratuvar kullanımını sağlayacağız. Eğitim alanında gerçekleştireceğimiz iş birliği ile kalite çıtasını daha da yukarılara taşıyacağız. Yine toplumsal katkı alanında da sorunları birlikte çözeceğiz, birlikte üreteceğiz. Bugün Üniversitemiz ev sahipliğinde yapılan ilk toplantımızın hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.

BTÜ Mimar Sinan Yerleşkesi Rektörlük Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıya, Bursa Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci Çağlar, İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Koyuncu, Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, Eskişehir Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Adnan Özcan, Gebze Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hacı Ali Mantar, İskenderun Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tolga Depci, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektörü Prof. Dr. Yusuf Baran, Konya Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Osman Nuri Çelik, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Tevfik Zeyrek, Yıldız Teknik Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Bestami Özkaya ve Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Halil İbrahim Okumuş katıldı.