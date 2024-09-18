Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yapay zekâ ile oluşturulan "Boykot" adlı şarkıyı paylaşarak Filistin'e destek verdi.ANKARA (İGFA) - Yapay zekâ ürünü “Boykot” şarkısı ile Filistin’e destek mesajları sürüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı paylaşımda, "Sesimizle sözümüzle dualarımızla insani yardımlarımız ve elimizdeki tüm imkânlarla Gazze'nin, Filistinli kardeşlerimizin yanındayız. Onların asil ve onurlu direnişine her zaman destek vermeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, paylaşımında AK Parti İstanbul Milletvekili, sanatçı Hacıoğulları'nın yapay zekâ ile oluşturduğu "Boykot" adlı şarkının videosuna da yer verdi.

Sesimizle, sözümüzle, dualarımızla, insani yardımlarımızla, elimizdeki tüm imkânlarla Gazze’nin, Filistinli kardeşlerimizin yanındayız. Onların asil ve onurlu direnişine her zaman destek vermeye devam edeceğiz. pic.twitter.com/77qX4whOeA— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) September 16, 2024

Videoda, İsrail'in Filistin'e düzenlediği bombalı saldırılar, patlamalardan kaçan Filistinli çocuklar, boykot çağrısı yapılan ürünler ile dünya genelinden Filistin'e destek yürüyüşlerinden kareler yer aldı.

Öte yandan İletişim Başkanı Fahrettin Altun da Filistin'e destek paylaşımını 'Boykot' şarkısı ile gerçekleştirdi.

Altun, paylaşımında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın paylaştığı, AK Parti İstanbul Milletvekili, sanatçı Yücel Arzen Hacıoğulları'nın yapay zekâ ile oluşturduğu "Boykot" adlı şarkının videosunu alıntılayarak, "Türkiye olarak Filistinli kardeşlerimizin haklarını savunmak, her alanda yanlarında olmak için çalışmaya devam edecek ve İsrail'in bu hukuk tanımaz tavrına son vermek için gereken her adımı kararlılıkla atacağız. Filistin tam özgürlüğüne kavuşana kadar mücadelemiz sürecektir." ifadelerini kullandı.