Başkan Bozbey, Filistin heyetiyle buluştu

Bu yıl “Tüm Mümkünlerin Kıyısında” temasıyla MBB tarafından düzenlenen MARUF’25, Haliç Kongre Merkezi’nde 50 farklı ülkeden 500’ü aşkın konuşmacı ve 5000’den fazla katılımcının katılımıyla gerçekleştiriliyor. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı ve aynı zamanda MBB Başkanı Mustafa Bozbey, foruma katılan kardeş şehir El-Halil Belediyesi ile birlikte Filistinli heyetle de bir araya geldi.

Filistin Belediyeler Birliği Başkanı Abdul Karim Al-Zubaidi, Filistin Belediyeler Birliği Müdürü Abdelmomen Afana, Arraba Belediye Başkanı Ahmed Arda, Barta Belediye Başkanı Ghassan Qabaha, Yabad Belediye Başkanı Amjad Atatrah, Nablus Belediyesi Uluslararası İlişkiler Başkanı Alafo Alaker, Hebron Belediyesi Uluslararası İlişkiler Başkanı Saeed Alkhatib, El Halil Belediyesi Uluslararası İlişkiler Daire Başkanı Said Tamimi, Ramallah Belediyesi’nden Sahar Tbeleh ile sohbet eden Başkan Mustafa Bozbey, Filistin’deki son durum hakkında bilgi aldı.



"Savaşın durmasını arzu ediyoruz"

Filistin'de ve Gazze'de yaşanan dramı tüm dünyanın seyrediyor olmasının acı verici olduğunu belirten Başkan Bozbey, "Filistin’de ve Gazze’de acıların durmasını, savaşın durmasını, çocukların ve kadınların güzel bir yaşam sürmesini arzu ediyoruz. Dünya'nın her yerinde insanların yaşama hakkı vardır. Filistin ile ortak projeler üretmeye devam edeceğiz. Filistinli belediyelerin gelişmesine katkı sağlamaya devam edeceğiz. Filistin halkının yanındayız. Savaşın son bulmasını ve insanların özgürce yaşayacağı ortamların oluşmasını istiyoruz" diye konuştu.



"Bursa ile kardeş şehir olmaktan gurur duyuyoruz"

İsrail tarafından tutuklanan Filistin El Halil Belediye Başkanı Tayseer Abu Sneineh’in adına foruma katılan El Halil Belediyesi Uluslararası İlişkiler Daire Başkanı Said Tamimi, "Belediye Başkanımız Tayseer Abu Sneineh tutuklandığında ilk destek mektubu gönderen Mustafa Bozbey olmuştu. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki yıllarda birlikte projeler geliştirmek istiyoruz. Bursa, bizim işbirliğini önemsediğimiz kentlerden birisidir. Bursa ile kardeş şehir olmaktan gurur duyuyoruz. MARUF’25’e katıldığımız için de çok mutluyuz" dedi.