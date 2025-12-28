Balıkesir Üniversitesi Burhaniye Uygulamalı Bilimler Fakültesi, fakülte sosyal sorumluluk çalışmaları kapsamında Filistinli çocukların eğitimine yönelik anlamlı bir projeye imza attı. Fakülte öğrencileri tarafından yürütülen 'BUBFA ile Barış İçin Ticaret' projesi, Burhaniye Cumhuriyet Meydanı'nda kurulan satış standında gerçekleştirildi.

'Bir Ürün, Bir Umut' mottosuyla hayata geçirilen proje kapsamında, Filistin temalı 100 adet ürün üretilerek satışa sunuldu ve elde edilen gelirle Filistinli çocukların eğitimine destek sağlanması hedeflendi.

Gerçekleştirilen proje kapsamında öğrenciler tarafından üretilen Filistin motifli ürünler satışa sunuldu. Satışlardan elde edilen gelir Filistinli çocukların eğitimine destek sağlamak amacıyla bağışlandı. Burhaniye Cumhuriyet Meydanı'nda kurulan satış standı, gün boyunca vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördü. Proje sürecinde öğrenciler ürün geliştirme, fiyatlandırma ve satış aşamalarını deneyimleyerek ticaretin sosyal sorumluluk boyutunu uygulamalı olarak öğrenme imkânı buldu. Proje kapsamında kurulan satış standına Burhaniye Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. M. Oğuzhan İlban, Burhaniye Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Varol ve Burhaniye Uygulamalı Bilimler Fakültesi Öğretim Elemanı Arş. Gör. Setenay Melek Yurttabir katılım gösterdi. Proje hazırlık sürecinin ardından, Burhaniye Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. M. Oğuzhan İlban'ın danışmanlığında, Fakülte Uluslararası Ticaret Bölümü 3. sınıf öğrencileri Esra Geniş, Selin Cemre Bahadır, Selanur Gül, Hazal Biberci, Cansu Sarısoy ve Sinan Cem Yılmaz tarafından yürütülen proje kapsamında; proje ekibi ürün üretimi, satış organizasyonu, tanıtım çalışmaları ve bağış sürecine yönelik çeşitli faaliyetler gerçekleştirdi. Etkinlik sonunda Burhaniye Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. M. Oğuzhan İlban, 'Bu proje ile öğrencilerimiz, ticaretin yalnızca ekonomik bir faaliyet olmadığını, aynı zamanda insan hayatına dokunan bir sorumluluk alanı olduğunu göstermiştir. Üretilen ve satılan her ürün, Filistinli çocukların eğitimine destek olmayı amaçlayan anlamlı bir katkıya dönüşmüştür. Bu proje, gençlerimizin duyarlılığını, emek bilincini ve toplumsal sorumluluk anlayışını ortaya koyarken, fakültemizin bu tür sürdürülebilir çalışmalara verdiği önemi de yansıtmaktadır.' ifadelerini kullandı. Burhaniye Uygulamalı Bilimler Fakültesi, topluma dokunan sosyal sorumluluk projelerini eğitim anlayışının önemli bir parçası olarak görmekte ve öğrencilerini bu süreçlere aktif katılım konusunda teşvik etmektedir. Fakülte, benzer nitelikteki çalışmalarla hem öğrencilerin kişisel ve mesleki gelişimine katkı sağlamayı hem de toplumda sürdürülebilir bir farkındalık oluşturmayı hedeflemektedir.